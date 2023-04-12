Логин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карташев Иван Мартьянович

Мать: Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Логинович

Мать ребёнка: Матрена Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савва Логинович

Мать ребёнка: Матрена Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Логинович

Мать ребёнка: Матрена Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайло Логинович

Мать ребёнка: Матрена Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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