Логин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карташев Иван Мартьянович
Мать: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Логинович
Мать ребёнка: Матрена Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савва Логинович
Мать ребёнка: Матрена Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Логинович
Мать ребёнка: Матрена Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайло Логинович
Мать ребёнка: Матрена Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Евдокимовна
Смерть
Неизвестно