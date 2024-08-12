Пешков Иван Филиппов 23.09.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пешков Иван Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1888

Отец: Пешков Филипп Васильевич

Мать: Пешкова (Свиридова) Настасья Леонтьева

Бракосочетание
02.10.1906 ст.

Жена: Пешкова (Широнина) Агриппина Андреева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.09.1907 ст.

Дочь: Пешкова Параскева Иванова

Мать ребёнка: Пешкова (Широнина) Агриппина Андреева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.02.1910 ст.

Дочь: Пешкова Мария Иванова

Мать ребёнка: Пешкова (Широнина) Агриппина Андреева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.05.1912 ст.

Сын: Пешков Александр Иванов

Мать ребёнка: Пешкова (Широнина) Агриппина Андреева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.01.1915 ст.

Сын: Пешков Петр Иванов

Мать ребёнка: Пешкова (Широнина) Агриппина Андреева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.11.1917 ст.

Дочь: Пешкова Клавдия Иванова

Мать ребёнка: Пешкова (Широнина) Агриппина Андреева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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