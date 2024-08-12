Пешков Иван Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1888
Бракосочетание
02.10.1906 ст.
Рождение ребёнка
29.09.1907 ст.
Дочь: Пешкова Параскева Иванова
Мать ребёнка: Пешкова (Широнина) Агриппина Андреева
Рождение ребёнка
16.02.1910 ст.
Дочь: Пешкова Мария Иванова
Мать ребёнка: Пешкова (Широнина) Агриппина Андреева
Рождение ребёнка
12.05.1912 ст.
Мать ребёнка: Пешкова (Широнина) Агриппина Андреева
Рождение ребёнка
12.01.1915 ст.
Сын: Пешков Петр Иванов
Мать ребёнка: Пешкова (Широнина) Агриппина Андреева
Рождение ребёнка
03.11.1917 ст.
Дочь: Пешкова Клавдия Иванова
Мать ребёнка: Пешкова (Широнина) Агриппина Андреева
Смерть
Неизвестно