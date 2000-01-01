Разилов Авнил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разилов Авнил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Около 1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Razilov Пейсах

Мать ребёнка: Разилов Мазалту

Рождение ребёнка
1932

Сын: Разилов Хануко

Мать ребёнка: Разилов Мазалту

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юсуфова Гегей

Мать ребёнка: Разилов Мазалту

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разилов ?

Мать ребёнка: Разилов Мазалту

Работа или профессия
Неизвестно
граница Азербайджана с Дагестаном
Таможенник
Смерть
Около 1953
Похороны
Неизвестно
Баку
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