Разилов Авнил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиОколо 1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Razilov Пейсах
Мать ребёнка: Разилов Мазалту
Рождение ребёнка
1932
Сын: Разилов Хануко
Мать ребёнка: Разилов Мазалту
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсуфова Гегей
Мать ребёнка: Разилов Мазалту
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разилов ?
Мать ребёнка: Разилов Мазалту
Работа или профессия
Неизвестно
граница Азербайджана с Дагестаном
Таможенник
Смерть
Около 1953
Похороны
Неизвестно
Баку