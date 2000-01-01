Разилов (Рахмановна) Мазалту
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Razilov Пейсах
Отец ребёнка: Разилов Авнил
Рождение ребёнка
1932
Сын: Разилов Хануко
Отец ребёнка: Разилов Авнил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсуфова Гегей
Отец ребёнка: Разилов Авнил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разилов ?
Отец ребёнка: Разилов Авнил
Смерть
1991