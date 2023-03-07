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Коннов Александр Антонович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.08.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1894

Отец: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Мать: Коннова Прасковья Романова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Коннова Константин Александрович

Мать ребёнка: Коннова Евлампия Матвеевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Коннова Иван Александрович

Мать ребёнка: Коннова Евлампия Матвеевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Коннова Евлампия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замаруева Раиса Александровна

Мать ребёнка: Коннова Евлампия Матвеевна

Русские Зимницы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коннова Евлампия Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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