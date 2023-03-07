Коннов Александр Антонович
Место рождения
Дата рождения27.08.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1894
Рождение ребёнка
1923
Сын: Коннова Константин Александрович
Мать ребёнка: Коннова Евлампия Матвеевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Коннова Иван Александрович
Мать ребёнка: Коннова Евлампия Матвеевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Коннова Евлампия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замаруева Раиса Александровна
Мать ребёнка: Коннова Евлампия Матвеевна
Русские Зимницы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно