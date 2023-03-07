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Коннова Прасковья Романова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.10.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1862

Отец: Романов (дворовый) Кузьма Романович

Мать: Романова Александра Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1880

Муж: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Рождение ребёнка
01.10.1881

Сын: Коннов Сергей Антонович

Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.10.1882

Дочь: Кондратьева Зиновия Коннова

Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1884

Дочь: Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.04.1885

Сын: Коннов Иван Антонович

Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1887

Дочь: Кириллова Агафья Коннова

Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.11.1888

Сын: Коннов Александр Антонович

Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1891

Сын: Коннов Григорий Антонович

Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1892

Сын: Коннов Иван Антонович

Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.08.1894

Сын: Коннов Александр Антонович

Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1896

Дочь: Марина Антоновна

Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1898

Сын: Коннов Емельян Антонович

Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1900

Дочь: Алексеева Евдокия Коннова

Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1902

Дочь: Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1904

Сын: Коннов Вов Василий Антонович

Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1906

Сын: Коннов Андрей Антонович

Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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