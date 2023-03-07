Коннова Прасковья Романова
Место рождения
Дата рождения25.10.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович
Дочь: Кондратьева Зиновия Коннова
Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович
Дочь: Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович
Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович
Дочь: Кириллова Агафья Коннова
Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович
Сын: Коннов Александр Антонович
Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович
Сын: Коннов Григорий Антонович
Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович
Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович
Сын: Коннов Александр Антонович
Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович
Дочь: Марина Антоновна
Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович
Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович
Дочь: Алексеева Евдокия Коннова
Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович
Дочь: Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович
Сын: Коннов Вов Василий Антонович
Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович
Отец ребёнка: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович