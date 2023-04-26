Коннова (Сергеева) Евлампия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замаруева (Коннова) Раиса Александровна
Отец ребёнка: Коннов Александр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Коннова Константин Александрович
Отец ребёнка: Коннов Александр Антонович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Коннова Иван Александрович
Отец ребёнка: Коннов Александр Антонович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Коннова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Коннов Александр Антонович