Коннова (Сергеева) Евлампия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннова (Сергеева) Евлампия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замаруева (Коннова) Раиса Александровна

Отец ребёнка: Коннов Александр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коннов Александр Антонович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Коннова Константин Александрович

Отец ребёнка: Коннов Александр Антонович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Коннова Иван Александрович

Отец ребёнка: Коннов Александр Антонович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Коннова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Коннов Александр Антонович

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