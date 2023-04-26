Коннова Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннова Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Коннов Александр Антонович

Мать: Коннова Евлампия Матвеевна

Смерть
2003
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