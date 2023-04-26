Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Коннова Иван Александрович
Коннова Иван Александрович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
2003
Пол
Мужской
Отец
Коннов Александр Антонович
1894 г.р.
Мать
Коннова (Сергеева) Евлампия Матвеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Коннов Александр Антонович
Мать:
Коннова Евлампия Матвеевна
Смерть
2003
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия