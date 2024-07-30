Селиванов Семен Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Селиванова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
09.01.1883
Сын: Селиванов Михаил Семенович
Мать ребёнка: Селиванова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Селиванов Алексей Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1986
Сын: Селиванов Василий Семенович
Мать ребёнка: Селиванова Агафья Михайловна
Смерть
Неизвестно