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Селиванов Семен Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Селиванов Яков Ларионович

Мать: Селиванова Татьяна Лактионовна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Селиванов Иван Семенович

Мать ребёнка: Селиванова Агафья Михайловна

Курово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1883

Сын: Селиванов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Селиванова Агафья Михайловна

Курово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Селиванов Алексей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Курово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.1986

Сын: Селиванов Василий Семенович

Мать ребёнка: Селиванова Агафья Михайловна

Курово, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно

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