Селиванова Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Селиванов Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
09.01.1883
Сын: Селиванов Михаил Семенович
Отец ребёнка: Селиванов Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
12.04.1986
Сын: Селиванов Василий Семенович
Отец ребёнка: Селиванов Семен Яковлевич
Смерть
Неизвестно