Селиванова Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова Агафья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Селиванов Иван Семенович

Отец ребёнка: Селиванов Семен Яковлевич

Курово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1883

Сын: Селиванов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Селиванов Семен Яковлевич

Курово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.1986

Сын: Селиванов Василий Семенович

Отец ребёнка: Селиванов Семен Яковлевич

Курово, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно

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