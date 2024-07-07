Ананьин Федор Прокопьевич 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ананьин Федор Прокопьевич

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1886

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Ананьин Прокопий Андреевич

Мать: Ананьина Екатерина Ивановна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Ананьина) Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Ананьина Фекла Ефимовна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
1906

Жена: Ананьина Фекла Ефимовна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Ананьина) Елена Федоровна

Мать ребёнка: Ананьина Фекла Ефимовна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ананьин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Ананьина Фекла Ефимовна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
1913
в указанный год отмечен, как запасной рядовой
Смерть
После 1913

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