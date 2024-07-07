Ананьин Федор Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Ананьина) Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Ананьина Фекла Ефимовна
Бракосочетание
1906
Жена: Ананьина Фекла Ефимовна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Ананьина) Елена Федоровна
Мать ребёнка: Ананьина Фекла Ефимовна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Ананьина Фекла Ефимовна
Военная служба
1913
в указанный год отмечен, как запасной рядовой
Смерть
После 1913