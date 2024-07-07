Ананьина Екатерина Ивановна 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ананьина Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Ананьин Митрофан I Прокопьевич

Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ананьин Иван I Прокопьевич

Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
1864

Муж: Ананьин Прокопий Андреевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1867

Сын: Ананьин Григорий I Прокопьевич

Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Ананьин Григорий II Прокопьевич

Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Ананьина) Ирина Прокопьевна

Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1870

Сын: Ананьин Митрофан Прокопьевич

Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Ананьин Иван II Прокопьевич

Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.05.1877 ст.

Сын: Ананьин Константин Прокопьевич

Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.06.1878 ст.

Сын: Ананьин Иван III Прокопьевич

Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Ананьин Степан Прокопьевич

Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1886

Сын: Ананьин Федор Прокопьевич

Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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