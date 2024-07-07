Ананьина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Ананьин Митрофан I Прокопьевич
Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич
Сын: Ананьин Иван I Прокопьевич
Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич
Сын: Ананьин Григорий I Прокопьевич
Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич
Сын: Ананьин Григорий II Прокопьевич
Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич
Дочь: (Ананьина) Ирина Прокопьевна
Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич
Сын: Ананьин Митрофан Прокопьевич
Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич
Сын: Ананьин Иван II Прокопьевич
Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич
Сын: Ананьин Константин Прокопьевич
Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич
Сын: Ананьин Иван III Прокопьевич
Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич
Сын: Ананьин Степан Прокопьевич
Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич
Сын: Ананьин Федор Прокопьевич
Отец ребёнка: Ананьин Прокопий Андреевич