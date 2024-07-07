Ананьина Фекла Ефимовна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ананьина Фекла Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Ананьина) Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Ананьин Федор Прокопьевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
1906

Муж: Ананьин Федор Прокопьевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Ананьина) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Ананьин Федор Прокопьевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ананьин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Ананьин Федор Прокопьевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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