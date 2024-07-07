Ананьина Фекла Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Ананьина) Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Ананьин Федор Прокопьевич
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Ананьина) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Ананьин Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Ананьин Федор Прокопьевич
Смерть
Неизвестно