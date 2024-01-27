Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович
Место рожденияRussia, Saratov Guberniya
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1795
Отец: Попов Popoff Степан Алексеевич
Russia, Saratov Guberniya
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 16 лет живет в селе Малые Копены в семье родителей с семьей старшего брата Ивана Степановича 25 лет, средний брат Михаил в 1812 году ушел в рекруты в армию.В 1816 году уже переехали в село Батаевка.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich
Мать ребёнка: Богданова Пелагея
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1822
Сын: Попов Popoff Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Богданова Пелагея
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Богданова Пелагея
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Лукерья Тимофеевна
Мать ребёнка: Богданова Пелагея
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1832
Сын: Попов Popoff Анофрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Богданова Пелагея
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Богданова Пелагея
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835
Сын: Попов Popoff Яков Тимофеевич
Мать ребёнка: Богданова Пелагея
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В 40 лет жил с семьей в Батаевке.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 58 лет живет семьей и семьями сыновей Федора 30лет (с сыном Лукьян 2 года) т сыном Яков 21 год (с сыном Матвей 1 год) в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Живет с женой и сыном Федором (сын почему то уже без жены) и внуками в Ново-Саратовке.
Смерть
Неизвестно