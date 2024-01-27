Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович

Место рождения

Russia, Saratov Guberniya

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Попов Popoff Степан Алексеевич

Мать: не указана

Russia, Saratov Guberniya
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 16 лет живет в селе Малые Копены в семье родителей с семьей старшего брата Ивана Степановича 25 лет, средний брат Михаил в 1812 году ушел в рекруты в армию.В 1816 году уже переехали в село Батаевка.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich

Мать ребёнка: Богданова Пелагея

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1822

Сын: Попов Popoff Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Богданова Пелагея

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Богданова Пелагея

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Лукерья Тимофеевна

Мать ребёнка: Богданова Пелагея

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1832

Сын: Попов Popoff Анофрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Богданова Пелагея

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Богданова Пелагея

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Попов Popoff Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Богданова Пелагея

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В 40 лет жил с семьей в Батаевке.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 58 лет живет семьей и семьями сыновей Федора 30лет (с сыном Лукьян 2 года) т сыном Яков 21 год (с сыном Матвей 1 год) в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Живет с женой и сыном Федором (сын почему то уже без жены) и внуками в Ново-Саратовке.
Смерть
Неизвестно
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