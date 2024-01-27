Богданова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich

Отец ребёнка: Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1822

Сын: Попов Popoff Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Лукерья Тимофеевна

Отец ребёнка: Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1832

Сын: Попов Popoff Анофрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Попов Popoff Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Смерть
Неизвестно
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