Богданова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich
Отец ребёнка: Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1822
Сын: Попов Popoff Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Лукерья Тимофеевна
Отец ребёнка: Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1832
Сын: Попов Popoff Анофрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835
Сын: Попов Popoff Яков Тимофеевич
Отец ребёнка: Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Смерть
Неизвестно