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Попов Popoff Степан Алексеевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1767

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Попов Popoff Алексей

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1787

Сын: Попов Popoff Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1789

Сын: Попов Popoff Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1795

Сын: Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович

Мать ребёнка: не указана

Russia, Saratov Guberniya
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 44 года живет как однодворец в селе Малые Копены с сыновьями Иваном 25 лет и его семьей и внуком Елисеем Ивановичем 1 года, сын Михаил на 1811 год 22 года в 1812 году забран в рекруты и с сыном Тимо... Показать все
Смерть
1829
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
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