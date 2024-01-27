Попов Popoff Степан Алексеевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1767
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Попов Popoff Алексей
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1787
Сын: Попов Popoff Иван Степанович
Мать ребёнка: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1789
Сын: Попов Popoff Михаил Степанович
Мать ребёнка: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1795
Сын: Попов Popoff Тимофей Timofey Степанович
Мать ребёнка: не указана
Russia, Saratov Guberniya
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 44 года живет как однодворец в селе Малые Копены с сыновьями Иваном 25 лет и его семьей и внуком Елисеем Ивановичем 1 года, сын Михаил на 1811 год 22 года в 1812 году забран в рекруты и с сыном Тимо... Показать все
Смерть
1829
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии