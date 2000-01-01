Астапов Иван
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Астапов Николай
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
30.09.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астапова Клавдия Михайловна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астапова Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Астапова Клавдия Михайловна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Россия