Астапов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстапов Иван

Астапов Иван

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астапов Николай

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
30.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астапова Клавдия Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астапова Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астапов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Астапова Клавдия Михайловна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астапова Клавдия Михайловна

Смерть
1942
Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close