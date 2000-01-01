Астапов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Астапов Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астапов Иван
Мать ребёнка: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груня
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина (Паша)
Мать ребёнка: не указана