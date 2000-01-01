Астапов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Астапов Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астапов Иван

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груня

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина (Паша)

Мать ребёнка: не указана

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