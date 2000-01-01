Астапова (Розанова) Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1912
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1912
Отец: Розанов Михаил Васильевич
Мать: Розанова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
30.09.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астапов Иван
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астапов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астапов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Астапов Иван
Россия
Смерть
1984
Похороны
Неизвестно
Москва,Ракитки