Астапова (Розанова) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапова (Розанова) Клавдия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1912

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1912

Отец: Розанов Михаил Васильевич

Мать: Розанова Анна Федотовна

Рождение ребёнка
30.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астапов Иван

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астапов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астапов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астапов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Астапов Иван

Россия
Смерть
1984
Похороны
Неизвестно
Москва,Ракитки
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