Чукова (Иванова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукова (Иванова) Екатерина Андреевна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

18.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1984

Отец: Иванов Андрей Васильевич

Мать: Иванова (Мудрова) Нонна Юрьевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
25.03.2011

Дочь: Чукова Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Чуков Дмитрий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.09.2014

Дочь: Чукова Василиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Чуков Дмитрий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.09.2018

Сын: Чуков Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Чуков Дмитрий Александрович

Москва, город федерального значения Москва

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