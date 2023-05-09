Чукова (Иванова) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.2011
Дочь: Чукова Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Чуков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
20.09.2014
Дочь: Чукова Василиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Чуков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
08.09.2018
Отец ребёнка: Чуков Дмитрий Александрович