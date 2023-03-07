Швалев Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Швалева Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Швалева Александра Иванова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Швалев Яков Федоров
Мать ребёнка: Швалева Александра Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Швалева Фекла Федорова
Мать ребёнка: Швалева Александра Иванова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Швалев Павел Федоров
Мать ребёнка: Швалева Александра Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно