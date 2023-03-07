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Швалев Федор Иванов

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Место рождения

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Швалев Иван Лаврентьев

Мать: Швалева Екатерина Степанова

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Швалева Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Швалева Александра Иванова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Швалев Яков Федоров

Мать ребёнка: Швалева Александра Иванова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Швалева Фекла Федорова

Мать ребёнка: Швалева Александра Иванова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Швалев Павел Федоров

Мать ребёнка: Швалева Александра Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швалева Александра Иванова

Смерть
Неизвестно
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