Швалева Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швалева Авдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Швалев Федор Иванов

Мать: Швалева Александра Иванова

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