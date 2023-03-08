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Швалева Авдотья Федорова
Швалева Авдотья Федорова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Пол
Женский
Отец
Швалев Федор Иванов
1816 г.р.
Мать
Швалева Александра Иванова
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Швалев Федор Иванов
Мать:
Швалева Александра Иванова
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