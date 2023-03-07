Бухарцов Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Акулина Иванова
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Бухарцов Егор Иванов
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарцова Ирина Тарасова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795