Бухарцов Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухарцов Иван Иванов

Бухарцов Иван Иванов

avatar

Место рождения

Бухарская

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Бухарцов Иван (ст) Самсонов

Мать: Бухарцова Ирина Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Акулина Иванова

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Тарасова

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Бухарцов Егор Иванов

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Тарасова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Ирина Тарасова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close