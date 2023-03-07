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Бухарцова Ирина Тарасова

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Место рождения

поч. Кабанов, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Кабанов, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Акулина Иванова

Отец ребёнка: Бухарцов Иван Иванов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Бухарцов Егор Иванов

Отец ребёнка: Бухарцов Иван Иванов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Иван Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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