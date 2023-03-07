Бухарцова Ирина Тарасова
Место рожденияпоч. Кабанов, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Кабанов, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Акулина Иванова
Отец ребёнка: Бухарцов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Бухарцов Егор Иванов
Отец ребёнка: Бухарцов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухарцов Иван Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795