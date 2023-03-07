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Бухарцов Иван (ст) Самсонов

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Бухарцов Самсон (Спиридон) Евлампиев

Мать: Бухарцова Василиса Ефимова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Бухарцов Денис Иванов

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Моисеева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Бухарцов Кирсан Иванов

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Моисеева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Бухарцов Иван Иванов

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Моисеева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Бухарцов Фока Иванов

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Моисеева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Бухарцов Митрофан Иванов

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Моисеева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бухарцов Парамон Иванов

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Моисеева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Ирина Моисеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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