Бухарцов Иван (ст) Самсонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Бухарцов Иван Иванов
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Бухарцов Фока Иванов
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарцова Ирина Моисеева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795