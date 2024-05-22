Софронов Павел Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Софронов Неизвестно
Мать ребёнка: Софронова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софронова Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Софронова Евдокия
Смерть
Неизвестно