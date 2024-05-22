Софронов Павел Лаврентьевич 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Софронов Павел Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Софронов Лаврентий Григорьевич

Мать: Софронова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софронов Неизвестно

Мать ребёнка: Софронова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софронова Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1894

Сын: Софронов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Софронова Евдокия

Смерть
Неизвестно

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