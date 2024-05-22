Софронова Евдокия Ивановна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Софронова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Иван

Мать: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Софронова) Александра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Софронов Лаврентий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Софронова) Лукерья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Софронов Лаврентий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софронов Лаврентий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Софронова) Марья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Софронов Лаврентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Софронов Ипат Лаврентьевич

Отец ребёнка: Софронов Лаврентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Софронова) Дарья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Софронов Лаврентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Софронов Федор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Софронов Лаврентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Софронов Павел Лаврентьевич

Отец ребёнка: Софронов Лаврентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Софронов Егор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Софронов Лаврентий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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