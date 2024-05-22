Софронова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Иван
Мать: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Софронова) Александра Лаврентьевна
Отец ребёнка: Софронов Лаврентий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Софронова) Лукерья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Софронов Лаврентий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Софронова) Марья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Софронов Лаврентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Софронов Ипат Лаврентьевич
Отец ребёнка: Софронов Лаврентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Софронова) Дарья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Софронов Лаврентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Софронов Федор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Софронов Лаврентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Софронов Павел Лаврентьевич
Отец ребёнка: Софронов Лаврентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Софронов Егор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Софронов Лаврентий Григорьевич
Смерть
Неизвестно