Софронов Лаврентий Григорьевич 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Софронов Лаврентий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Софронов Григорий

Мать: Софронова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Софронова) Александра Лаврентьевна

Мать ребёнка: Софронова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Софронова) Лукерья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Софронова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софронова Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Софронова) Марья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Софронова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Софронов Ипат Лаврентьевич

Мать ребёнка: Софронова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Софронова) Дарья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Софронова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Софронов Федор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Софронова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Софронов Павел Лаврентьевич

Мать ребёнка: Софронова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Софронов Егор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Софронова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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