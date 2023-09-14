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Редкин Матвей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1882 ст.

Жена: Редкина Анна Ивановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.08.1885 ст.

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Редкина Анна Ивановна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.16-17 (Рождение №-46ж)
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Сын: Редькин Яков Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
1901
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