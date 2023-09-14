Редкин Матвей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1882 ст.
Жена: Редкина Анна Ивановна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.08.1885 ст.
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Редкина Анна Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.16-17 (Рождение №-46ж)
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Смерть
1901