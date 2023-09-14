Редкина (-) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редкина (-) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

После 1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1882 ст.

Муж: Редкин Матвей Яковлевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.08.1885 ст.

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Редкин Матвей Яковлевич

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.16-17 (Рождение №-46ж)
Смерть
После 1901 ст.
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