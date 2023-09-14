Редкина (-) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиПосле 1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1882 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.08.1885 ст.
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Редкин Матвей Яковлевич
Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.16-17 (Рождение №-46ж)
Смерть
После 1901 ст.