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(Редкина) Анна Матвеевна

Место рождения

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

23.08.1885 ст.

Дата смерти

29.11.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
23.08.1885 ст.

Отец: Редкин Матвей Яковлевич

Мать: Редкина Анна Ивановна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.16-17 (Рождение №-46ж)
Крещение
25.08.1885 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Григорий Дмитриевич - крестьянин-собственник из д.Баракино Крёстная мать: Мария Филипповна - крестьянская жена из д.Тихая
Смерть
29.11.1901 ст.
Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Крестьянская дочь-девица в 16 лет (от простуды)
Похороны
01.12.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.100-101 (Умершие №-69ж)
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