(Редкина) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения23.08.1885 ст.
Дата смерти29.11.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.08.1885 ст.
Отец: Редкин Матвей Яковлевич
Мать: Редкина Анна Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.16-17 (Рождение №-46ж)
Крещение
25.08.1885 ст.
Крёстный отец: Григорий Дмитриевич - крестьянин-собственник из д.Баракино Крёстная мать: Мария Филипповна - крестьянская жена из д.Тихая
Смерть
29.11.1901 ст.
Крестьянская дочь-девица в 16 лет (от простуды)
Похороны
01.12.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.100-101 (Умершие №-69ж)