Демидова Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Демидов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Демидов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Демидова Евлалия Дмитриевна
Отец ребёнка: Демидов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Демидова Манефа Дмитриевна
Отец ребёнка: Демидов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Демидова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Демидов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Демидов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Демидов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Демидова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Демидов Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно