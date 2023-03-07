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Демидова Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Демидов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Демидов Дмитрий Николаевич

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Демидова Евлалия Дмитриевна

Отец ребёнка: Демидов Дмитрий Николаевич

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Демидова Манефа Дмитриевна

Отец ребёнка: Демидов Дмитрий Николаевич

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Демидова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Демидов Дмитрий Николаевич

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1905

Сын: Демидов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Демидов Дмитрий Николаевич

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Демидова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Демидов Дмитрий Николаевич

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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