Никита Нестеров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Нестор Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратий Никитов
Мать ребёнка: Мелания Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Никитов
Мать ребёнка: Мелания Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Трофимова
Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно