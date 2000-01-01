Никита Нестеров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Нестеров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Нестор Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратий Никитов

Мать ребёнка: Мелания Трофимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Никитов

Мать ребёнка: Мелания Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Трофимова

Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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