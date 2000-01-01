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Нестор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Иван Мартинов

Мать: Аксинья Карпова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Никита Нестеров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Парфен Нестеров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Петр Нестеров

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1799
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