Мелания Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратий Никитов
Отец ребёнка: Никита Нестеров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Никитов
Отец ребёнка: Никита Нестеров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Нестеров
Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно