Мелания Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратий Никитов

Отец ребёнка: Никита Нестеров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Никитов

Отец ребёнка: Никита Нестеров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Нестеров

Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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