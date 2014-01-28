Лебедева (Хожалова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Хожалова) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1926

Дата смерти

28.01.2014

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1926

Отец: Хожалов Николай Фролович

Мать: Хожалова Анна Александровна

Рождение ребёнка
13.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Петр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Петр Яковлевич

Смерть
28.01.2014
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