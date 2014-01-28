Лебедева (Хожалова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1926
Дата смерти28.01.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1926
Рождение ребёнка
13.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.2014