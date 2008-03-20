Хожалова (Табурова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хожалова (Табурова) Анна Александровна

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Место рождения

д. Котовская, Шапшинская волость

Дата рождения

19.08.1896

Дата смерти

20.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1896

Отец: Табуров Александр

Мать: Табурова ?

д. Котовская, Шапшинская волость
Рождение ребёнка
10.04.1926

Дочь: Лебедева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Хожалов Николай Фролович

Рождение ребёнка
14.01.1928

Дочь: Савельева Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Хожалов Николай Фролович

Рождение ребёнка
20.03.1930

Дочь: Миронова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Хожалов Николай Фролович

Рождение ребёнка
14.10.1932

Дочь: Шаманина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Хожалов Николай Фролович

Рождение ребёнка
21.04.1934

Сын: Хожалов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Хожалов Николай Фролович

Смерть
20.09.1976
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