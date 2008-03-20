Хожалова (Табурова) Анна Александровна
Место рожденияд. Котовская, Шапшинская волость
Дата рождения19.08.1896
Дата смерти20.09.1976
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1896
Отец: Табуров Александр
Мать: Табурова ?
д. Котовская, Шапшинская волость
Рождение ребёнка
10.04.1926
Дочь: Лебедева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Хожалов Николай Фролович
Рождение ребёнка
14.01.1928
Дочь: Савельева Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Хожалов Николай Фролович
Рождение ребёнка
20.03.1930
Дочь: Миронова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Хожалов Николай Фролович
Рождение ребёнка
14.10.1932
Дочь: Шаманина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Хожалов Николай Фролович
Рождение ребёнка
21.04.1934
Сын: Хожалов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Хожалов Николай Фролович
Смерть
20.09.1976