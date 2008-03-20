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Хожалов Николай Фролович

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Место рождения

Малая Слобода Кумзерская волость, Кадниковский уезд (на 1914)

Дата рождения

22.11.1893

Дата смерти

14.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1893

Отец: Хожалов Фрол Алексеевич

Мать: Хожалова Елена

Малая Слобода Кумзерская волость, Кадниковский уезд (на 1914)
Рождение ребёнка
10.04.1926

Дочь: Лебедева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Хожалова Анна Александровна

Рождение ребёнка
14.01.1928

Дочь: Савельева Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Хожалова Анна Александровна

Рождение ребёнка
20.03.1930

Дочь: Миронова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Хожалова Анна Александровна

Рождение ребёнка
14.10.1932

Дочь: Шаманина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Хожалова Анна Александровна

Рождение ребёнка
21.04.1934

Сын: Хожалов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Хожалова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
14.09.1971
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