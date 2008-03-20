Хожалов Николай Фролович
Место рожденияМалая Слобода Кумзерская волость, Кадниковский уезд (на 1914)
Дата рождения22.11.1893
Дата смерти14.09.1971
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1893
Отец: Хожалов Фрол Алексеевич
Мать: Хожалова Елена
Малая Слобода Кумзерская волость, Кадниковский уезд (на 1914)
Рождение ребёнка
10.04.1926
Дочь: Лебедева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Хожалова Анна Александровна
Рождение ребёнка
14.01.1928
Дочь: Савельева Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Хожалова Анна Александровна
Рождение ребёнка
20.03.1930
Дочь: Миронова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Хожалова Анна Александровна
Рождение ребёнка
14.10.1932
Дочь: Шаманина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Хожалова Анна Александровна
Рождение ребёнка
21.04.1934
Сын: Хожалов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Хожалова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
14.09.1971