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Фёкла Степановна

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Место рождения

Савруши, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.10.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Савруши, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.05.1862 ст.

Муж: Самсон Трофимович

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.12.1879 ст.

Дочь: Уткина Анастасия Самсоновна

Отец ребёнка: Самсон Трофимович

Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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