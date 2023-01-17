Фёкла Степановна
Место рождения
Дата рождения02.10.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1862 ст.
Муж: Самсон Трофимович
Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.12.1879 ст.
Дочь: Уткина Анастасия Самсоновна
Отец ребёнка: Самсон Трофимович
Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно