Старостина (-) Васса Ксенофонтова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Старостин Агап Львов
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: - (Старостина) Пелагия Агапова
Отец ребёнка: Старостин Агап Львов
Рождение ребёнка
Около ?.08.1892
Отец ребёнка: Старостин Агап Львов
Рождение ребёнка
25.04.1895
Отец ребёнка: Старостин Агап Львов
Восприемники: д. Дмитриевки Николаевского уезда Самарской губернии запасной старший писарь Павел Иосифов Силягин, солдатка Татьяна Поликарпова Вавилова Ф.637 оп.2 д.1122, Л.539ою,540 #14
Смерть
Неизвестно