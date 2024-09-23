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Старостин Агап Львов

Место рождения

Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Старостин Василий Агапов

Мать ребёнка: Старостина (-) Васса Ксенофонтова

Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: - (Старостина) Пелагия Агапова

Мать ребёнка: Старостина (-) Васса Ксенофонтова

Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1892

Сын: Старостин Мирон Агапов

Мать ребёнка: Старостина (-) Васса Ксенофонтова

Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.04.1895

Сын: Старостин Симеон Агапов

Мать ребёнка: Старостина (-) Васса Ксенофонтова

Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: д. Дмитриевки Николаевского уезда Самарской губернии запасной старший писарь Павел Иосифов Силягин, солдатка Татьяна Поликарпова Вавилова Ф.637 оп.2 д.1122, Л.539ою,540 #14
Смерть
Неизвестно

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