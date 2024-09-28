Старостин Василий Агапов
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти30.06.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1874
Бракосочетание
13.01.1893
Поручители: Савелий Никитин Герасимов, Терентий Фомин и Симеон Власов Никитины, Венедикт Аврамов, Павел Яковлев Куликов Ф.637 оп.2 д.1115, Л.667об,668
Рождение ребёнка
29.11.1893 ст.
Дочь: Старостина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Наумова (Павлова-Савушкина) Екатерина Максимовна
Восприемники: Артемий Савельев Герасимов, девица Прасковия Кириллова Старостина Ф.637 оп.2 д.1115, Л.663об,664 #68
Смерть
30.06.1895
29(30 июня) 1895 Василий Агапов Старостин, 21г, от горячки Ф.637 оп.2 д.1122, Л.575об,576 #12
Рождение ребёнка
01.10.1895
Дочь: Старостина Иустина Васильевна
Мать ребёнка: Наумова (Павлова-Савушкина) Екатерина Максимовна
Родители: вдова Екатерина Максимова Старостина Восприемники: Иван Венедиктов Куликов, девица Пелагия Агапова Старостина (сестра отца) Ф.637 оп.2 д.1122, Л.552об,553 #48