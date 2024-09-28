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Старостин Василий Агапов

Место рождения

Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

30.06.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Старостин Агап Львов

Мать: Старостина (-) Васса Ксенофонтова

Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
13.01.1893

Жена: Наумова (Павлова-Савушкина) Екатерина Максимовна

Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Поручители: Савелий Никитин Герасимов, Терентий Фомин и Симеон Власов Никитины, Венедикт Аврамов, Павел Яковлев Куликов Ф.637 оп.2 д.1115, Л.667об,668
Рождение ребёнка
29.11.1893 ст.

Дочь: Старостина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Наумова (Павлова-Савушкина) Екатерина Максимовна

Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: Артемий Савельев Герасимов, девица Прасковия Кириллова Старостина Ф.637 оп.2 д.1115, Л.663об,664 #68
Смерть
30.06.1895
Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
29(30 июня) 1895 Василий Агапов Старостин, 21г, от горячки Ф.637 оп.2 д.1122, Л.575об,576 #12
Рождение ребёнка
01.10.1895

Дочь: Старостина Иустина Васильевна

Мать ребёнка: Наумова (Павлова-Савушкина) Екатерина Максимовна

Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Родители: вдова Екатерина Максимова Старостина Восприемники: Иван Венедиктов Куликов, девица Пелагия Агапова Старостина (сестра отца) Ф.637 оп.2 д.1122, Л.552об,553 #48

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