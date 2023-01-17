(Малкина) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Провалов Николай
Отец ребёнка: Провалов Филипп
Рождение ребёнка
1906
Сын: Провалов Василий
Отец ребёнка: Провалов Филипп
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1914
Сын: Провалов Алексей
Отец ребёнка: Провалов Филипп
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Позднякова Екатерина
Отец ребёнка: Провалов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Провалов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Провалов Александр
Отец ребёнка: Провалов Филипп
Смерть
Неизвестно