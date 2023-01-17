(Малкина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малкина) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Провалов Николай

Отец ребёнка: Провалов Филипп

Рождение ребёнка
1906

Сын: Провалов Василий

Отец ребёнка: Провалов Филипп

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Провалов Алексей

Отец ребёнка: Провалов Филипп

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Позднякова Екатерина

Отец ребёнка: Провалов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Провалов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провалов Александр

Отец ребёнка: Провалов Филипп

Смерть
Неизвестно
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