Провалов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провалов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Провалов Филипп

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
1925

Сын: Провалов Иван

Мать ребёнка: Екатерина

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Ташкент
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Ташкент
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ташкент
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