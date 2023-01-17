Провалов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Провалов Филипп
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
1925
Сын: Провалов Иван
Мать ребёнка: Екатерина
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ташкент