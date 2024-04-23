Разинкина (Провалова) Мария Филипповна
Место рождения
Дата рождения06.03.1918
Дата смерти15.12.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Разинкин Трофим Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Разинкин Трофим Ефимович
Смерть
15.12.1982