Разинкина (Провалова) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разинкина (Провалова) Мария Филипповна

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.03.1918

Дата смерти

15.12.1982

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
06.03.1918

Отец: Провалов Филипп Михайлович

Мать: Провалова (Малкина) Марфа Ивановна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Разинкин Трофим Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разинкин Трофим Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Разинкин Трофим Ефимович

Смерть
15.12.1982

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