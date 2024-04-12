Тышлек СУЛАХЧИ Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1896
Дата смерти19.11.1896
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1896
Николаевская церковь,м/к-1896г.,лист-137,зап.-75,ГАДО,Ф - 426-1-7.
Крещение
02.11.1896
Николаевская церковь,м/к-1896г.лист-137,зап.-75,ГАДО,Ф - 426-1-7 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Саввы Константиновича Тохтамыша - сын Харлампий и жена его Феодосия Федоровна
Смерть
19.11.1896
Причина смерти: Болезнь - родовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1896г.,лист-157,зап.-31,ГАДО,Ф - 426-1-7
Похороны
20.11.1896