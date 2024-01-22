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Перебоев Савин Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Перебоев Фёдор Львович

Мать: Анна Ивановна

Бракосочетание
08.02.1829 ст.

Жена: Капосова Ирина Яковлевна

Жиндо 2-е, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Перебоев Митрофан Савинович

Мать ребёнка: Капосова Ирина Яковлевна

Голдановка, Верхнеудинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Перебоев Иван Савинович

Мать ребёнка: Капосова Ирина Яковлевна

Голдановка, Верхнеудинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Перебоев Елистарх Савинович

Мать ребёнка: Капосова Ирина Яковлевна

Голдановка, Верхнеудинский округ, Забайкальская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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