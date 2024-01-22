Перебоев Савин Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Перебоев Фёдор Львович
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
08.02.1829 ст.
Жена: Капосова Ирина Яковлевна
Жиндо 2-е, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1832
Сын: Перебоев Митрофан Савинович
Мать ребёнка: Капосова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Капосова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Перебоев Елистарх Савинович
Мать ребёнка: Капосова Ирина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно