село Жиндо 2-е, село Жиндо 2-е, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Жиндо 2-е

Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Верхнеудинский округ, Урлукская волость
510Жиндинское сел.Крестьянских дворов: 125. Остальных дворов: 5. Всех дворов: 130. 1635

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Красночикойский район
21418Жиндо 2-есело49°57'107°58'M-48-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Красночикойский муниципальный район, Жиндойское сельское поселение
76622430106с Жиндо 2-есело
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