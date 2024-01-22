Капосова Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти22.10.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.02.1829 ст.
Жиндо 2-е, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1832
Сын: Перебоев Митрофан Савинович
Отец ребёнка: Перебоев Савин Фёдорович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Перебоев Савин Фёдорович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Перебоев Елистарх Савинович
Отец ребёнка: Перебоев Савин Фёдорович
Смерть
22.10.1842