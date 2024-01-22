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Капосова Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

22.10.1842

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1829 ст.

Муж: Перебоев Савин Фёдорович

Жиндо 2-е, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Перебоев Митрофан Савинович

Отец ребёнка: Перебоев Савин Фёдорович

Голдановка, Верхнеудинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Перебоев Иван Савинович

Отец ребёнка: Перебоев Савин Фёдорович

Голдановка, Верхнеудинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Перебоев Елистарх Савинович

Отец ребёнка: Перебоев Савин Фёдорович

Голдановка, Верхнеудинский округ, Забайкальская область
Смерть
22.10.1842
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