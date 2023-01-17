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Ефременко (Стратонова) Лидия Ивановна
Ефременко (Стратонова) Лидия Ивановна
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Место рождения
Калуга
, город Калуга, Калужская область
Дата рождения
06.08.1944
Пол
Женский
Отец
Стратонов Иван Иванович
1895 г.р.
Мать
Стратонова (Лукушкина) Пелагея Ильинична
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1944
Отец:
Стратонов Иван Иванович
Мать:
Стратонова Пелагея Ильинична
Калуга
, город Калуга, Калужская область
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